У Житомирській області у будинку згоріли мати і 7-річна донька

У Житомирській області у будинку згоріли мати і 7-річна донька

У помешканні сталася пожежа.

У селі Велика Фосня Овруцької територіальної громади Коростенського району одноповерховому житловому будинку сталася пожежа. Рятувальники виявили тіла двох людей. З'ясувалося, що загинули 32-річна матір та 7-річна донька.

Про це повідомили у ДСНС Житомирської області.

Вогнем охопило дах помешкання по всій площі – 50 кв. м. Полум’я поширилося на господарську будівлю, розташовану поруч. Під час ліквідації пожежі в будинку виявлено тіла двох осіб без ознак життя – власниці та доньки.

Рятувальники назвали попередню причину трагедії - необережність під час паління. На місці події працювало 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

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