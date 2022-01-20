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У Житомирській області у будинку згоріли мати і 7-річна донька

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У Житомирській області у будинку згоріли мати і 7-річна донька

ДСНС у Житомирській області

У помешканні сталася пожежа.

У селі Велика Фосня Овруцької територіальної громади Коростенського району  одноповерховому житловому будинку сталася пожежа.  Рятувальники виявили тіла двох людей. З'ясувалося, що загинули 32-річна матір та 7-річна донька. 

Про це повідомили у ДСНС Житомирської області.

Вогнем охопило дах помешкання по всій площі – 50 кв. м. Полум’я поширилося на господарську будівлю, розташовану поруч. Під час ліквідації пожежі в будинку виявлено тіла двох осіб без ознак життя – власниці та доньки.

Рятувальники назвали попередню причину трагедії - необережність під час паління. На місці події працювало 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

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Нагадаємо, у Чернігівській області троє маленьких дітей — 5-літні двійнята, хлопчик із дівчинкою, 4-річний братик, та їхня 48-річна бабуся згоріли у власній хаті. Трагедія трапилася напередодні в селі Браниця. Пожежу виявив господар, коли повернувся надвечір додому із заробітків.

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