Ілюстративне фото. / Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

У Чернігівській області горів будинок: загинула мати і троє дітей

У Чернігівській області горів будинок: загинула мати і троє дітей

Вогонь швидко охопив будівлю.

У Чернгівській області у пожежі загинули жінка і троє малолітніх дітей.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 19 січня.

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Загорівся одноповерховий житловий будинок у селі Браниця. Допоки приїхали надзвичайники дах та кімнати будівлі уже були охоплені вогнем. Її мешканців рятувати було запізно.

Детальніше - у наступник випусках ТСН.

Новини Чернігівської області: жінка і троє малолітніх дітей загинули у пожежі

У Дніпропетровській області згорів ресторан разом з автомийкою в селищі Слобожанське. Люди встигли вибігти надвір. Минулося без потерпілих. Вогнем охопило півтисячі квадратних метрів. Аби приборкати полум'я, пожежникам знадобилося дві з половиною години. Причини займання з’ясовують експерти. З-поміж версій - закорочення.

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