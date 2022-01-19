У Чернігівській області горів будинок: загинула мати і троє дітей

Вогонь швидко охопив будівлю.
У Чернгівській області у пожежі загинули жінка і троє малолітніх дітей.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 19 січня.
Загорівся одноповерховий житловий будинок у селі Браниця. Допоки приїхали надзвичайники дах та кімнати будівлі уже були охоплені вогнем. Її мешканців рятувати було запізно.
Детальніше - у наступник випусках ТСН.
У Дніпропетровській області згорів ресторан разом з автомийкою в селищі Слобожанське. Люди встигли вибігти надвір. Минулося без потерпілих. Вогнем охопило півтисячі квадратних метрів. Аби приборкати полум'я, пожежникам знадобилося дві з половиною години. Причини займання з’ясовують експерти. З-поміж версій - закорочення.
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