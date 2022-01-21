"Будинок трясонуло, думала бомблять": у Кривому Розі стався землетрус

За даними Головного центру спеціального контролю у Дніпропетровській області стався землетрус.

У Кривому Розі місцеві жителі повідомляють про потужний підземний поштовх, який вони відчули сьогодні, 21 січня, вранці в Саксаганському районі міста. Тут зосереджені кілька шахт та кар'єрів.

Також читайте Жертвами землетрусу в Афганістані стали 26 людей, зокрема четверо дітей

Як повідомляють криворіжці, "трясло" о 6:17. Поштовхи відчули жителі кількох мікрорайонів Саксаганського району.

Аж двері в кімнату відкрилися - наче хто їх смикнув... І я на дивані аж похилиталася. М-н Ювілейний.

Якийсь поштовх був, на стелі люстра ходила.

На Качалова будинок трясонуло. Думала бомблять.

Вулиця Володимира Великого. Трясло.

Я так на дивані сидячи смикнулась, наче маршрутка рушила зі світлофора.

Спочатку світло вимкнулось-ввімкнулось (я навіть не надала цьому значення), а потім був сильний поштовх.

Тремтів посуд і посунувся диван.

За повідомленням Головного центру спеціального контролю, сьогодні, 21 січня, на території Дніпропетровської області в районі міста Кривий Ріг стався землетрус.

"Джерело землетрусу перебуває на території Дніпропетровської області в районі м. Кривий Ріг, на глибині 5 км. За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення, під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на території Дніпропетровської області найбільш потужні землетруси зареєстровані 29 липня 2017 та 23 червня 2013 року з магнітудами 4,1 та 4,5 відповідно.

Нагадаємо, що у Закарпатській області зафіксували ще один землетрус, магнітудою 1,3 за шкалою Ріхтера.

Читайте також: