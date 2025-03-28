Століття легенди: як пісні ставали хітами у виконанні оперного співака Дмитра Гнатюка

Дмитро Гнатюк / © ТСН

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Сьогодні виповнюється 100 років від дня народження українського оперного співака Дмитра Гнатюка. Його пісні стали хітами ще в 60-х роках минулого століття, але відомі і серед сучасної молоді — їх переспівують, роблять аранжування. А в мережі навіть з’явився блогер-співак, якого називають другим Гнатюком.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Дмитро Гнатюк — легенда української музики.

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«Його так природа обдарувала неймовірно. І ріст. І велика харизма його була. Розкішний тембр голосу, баритон. Він коли співав любу пісню, наприклад, Рідна мати моя», всі в залі вже плакали», — каже народна артистка України Марія Стефюк.

Платівки артиста з «Піснею про рушник» розійшлися світом 17-мільйонним тиражем. Унікальний голос Гнатюка — результат мутації, як визнавав він сам. Під час Другої світової чоловік отримав контузію. Після травми і пережитого стресу заспівав баритоном. Пісні та оперні партії у його виконанні лунали у Франції, Англії, Канаді, США та Новій Зеландії.

«Він скрізь зазначав, що він українець, і коли йому пропонували переїхати в Москву або деінде, він говорив, я співати не зможу.», — каже екскурсоводка кімнати-музею Дмитра Гнатюка Лілія Данченко.

Про свою любов до України Дмитро Гнатюк говорив і в архівному інтерв’ю для ТСН.

«Я для себе відкрив ще одну таку таємницю, яка оця наша земля, моя земля Україна — вона надихає», — говорив Дмитро Гнатюк.

У музеї, який облаштували у тому ж будинку у Києві, де мешкав співак, зберігаються фото, афіші, картини, нагороди, вишита маминими руками сорочка та концертний костюм артиста.

За свою кар’єру артист записав 15 альбомів. Серед найпопулярніших — легендарні «Черемшина», «Києве мій» та «Два кольори».

Дмитро Гнатюк / © ТСН

«Радянські бонзи побачили в цьому натяк на бандерівський прапор. І тому вони забороняли пісню. Їх викликали в установи партійні, вони доводили кожен раз, що пісня має право існувати. І в кінці кінців вони перемогли. Все-таки пісня жила і продовжує жити», — каже Лілія Данченко.

Сьогодні пісні Гнатюка отримують нове звучання. Їх переспівують, роблять аранжування. А у популярній соцмережі Тік-Ток навіть з’явився співак, якого називають послідовником Гнатюка.

Владислав Мпангу — афроукраїнець. Пісні, які збирають тисячі переглядів і коментарів у Тік-Ток, хлопець записує вдома. Тут облаштував власну студію звукозапису. Розповідає, любов і талант до музики передались йому від бабусі, яка з дитинства співала українські пісні.

«І от пісні Дмитра Гнатюка, власне, одні з таких улюблених були. Вони глибокі, вони дуже справжні. В цих піснях, коли ти їх співаєш, ти ніби створюєш глибоку проникливу фантазію, яка проникає людям в душу і змушує їх згадати щось дуже рідне, щось справжнє.», — каже він.

Співак зізнається, попри десятки годин репетицій і сотні спроб записів, заспівати так, як Дмитро Гнатюк — йому все одно не вдається.

Дмитро Гнатюк відомий, як співак, але тут у Національній опері України він був також режисером. Під його керівництвом на сцені театру поставили понад 20 оперних спектаклів, які йдуть до сьогодні.

«Оце місце, воно залишалось за ним, скільки він працював режисером-постановником. Тут часто можна було побачити Дмитра Михайловича. Він фактично жив в театрі», — каже директор опери Петро Чуприна.

Дата публікації 21:16, 28.03.25 Кількість переглядів 5 Хіти вже на два століття! Легендарному Дмитру Гнатюку 100!

Квитки на це місце досі не продаються, розповідає директор театру. Дмитро Гнатюк пішов з життя у квітня 2016 року, але його неповторні пісні продовжують надихати мільйони українців, дарують надію і світло навіть у найтемніші часи.

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