Даша Астаф’єва розсекретила своє найбільше досягнення під час війни

Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

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Українська співачка та модель Даша Астаф’єва, яка раніше розповіла про спільний бізнес із коханим, розсекретила своє найбільше досягнення під час війни.

Артистка в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко говорить, що повномасштабне російське вторгнення до України змінило її життєві пріоритети. Співачка зрозуміла, що іноді просто необхідно дозволити собі зупинитися та перепочити. До повномасштабної війни Астаф’єва постійно та наполегливо працювала. Артистка просто не дозволяла собі дати перепочинок, а нині ж вона розуміє, наскільки це важливо.

“Я набула свободу. Я дуже багато років мала оце відчуття, що я постійно повинна працювати. Я щодня щось повинна робити. Я щодня повинна комусь щось зробити, когось підтримати, когось врятувати. Зараз я роблю дні, коли я займаюся собою. Треба робити відпочинки. Це життєва необхідність, це дуже важливо”, — зізналась співачка.

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Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

Окрім того, Даша Астаф’єва навчилася радіти простим речам. Також виконавиця постійно намагається відкривати для себе щось нове та пробувати опановувати різні види активностей. Зокрема, коханий навчив Дашу кермувати човном. Також артистка залюбки вивчає нові українські слова, про які дізнається з літературних творів та різних словників.

“Я дуже тішуся, що я ще маю змогу радіти таким простим речам, як приготувати сніданок, спробувати приготувати щось, чого я ніколи не готувала, спробувати якусь, можливо, не жіночу справу, посидіти, побути керманичем човна, коли мій чоловік ловить рибу. Вивчити нові слова, у мене є записничок, де я складаю список слів, які я ніколи не чула”, — додала артистка.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ІНША АСТАФ'ЄВА: "я більше не про сіські-піські". Відверто про нову професію, чоловіка і власне горе

Нагадаємо, раніше Даша Астаф’єва зізналась, чому припинила співати. Артистка також відповіла, чи повернеться на сцену.