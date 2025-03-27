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У реєстрі «Оберіг» деякі послуги будуть недоступними: у чому причина
Під час технічних робіт не вийде отримати відстрочку чи оновити документ у застосунку «Резерв+», тому варто завантажити PDF-версію військового документа на випадок можливих перевірок.
У реєстрі «Оберіг» 27 березня плануються технічні роботи від 22:00 до 00:00.
Про це повідомило Міністерство оборони України у соцмережах.
«Під час робіт не вийде отримати відстрочку чи оновити документ у застосунку «Резерв+». Радимо завантажити PDF-версію військового документа на випадок можливих перевірок», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні ідентифікують всіх чоловіків від 16 до 60 років для внесення до реєстру «Оберіг».