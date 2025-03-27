ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

У реєстрі «Оберіг» деякі послуги будуть недоступними: у чому причина

Під час технічних робіт не вийде отримати відстрочку чи оновити документ у застосунку «Резерв+», тому варто завантажити PDF-версію військового документа на випадок можливих перевірок.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Реєстр «Оберіг»

Реєстр «Оберіг» / © ТСН.ua

У реєстрі «Оберіг» 27 березня плануються технічні роботи від 22:00 до 00:00.

Про це повідомило Міністерство оборони України у соцмережах.

«Під час робіт не вийде отримати відстрочку чи оновити документ у застосунку «Резерв+». Радимо завантажити PDF-версію військового документа на випадок можливих перевірок», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні ідентифікують всіх чоловіків від 16 до 60 років для внесення до реєстру «Оберіг».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie