Зеленський прокоментував ідею перемир’я під час Олімпіади

Президент зауважив, що досвід припинення вогню вже був.

Президент Володимир Зеленський назвав "неживою історією" ідею щодо перемир’я в Україні на час Олімпійських ігор у французькому Парижі.

Про це глава держави заявив на зустрічі з журналістами 16 травня.

Зеленський наголосив, що уже було припинення вогню з армією агресорки Росії. Втім, зауважив президент, "воно не дуже працює з цим ворогом".

"Крім того, є ризик - хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія", - завив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у березні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вимагатиме припинення вогню в Україні під час Олімпіади у Парижі.

У російського диктатора Володимира Путіна відреагували на ідею про "олімпійське перемир'я", яке просуває Макрон. У Кремлі цинічно заявили, мовляв, Київ використає це для переозброєння та перегрупування.

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