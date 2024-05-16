У НАТО зробили потужну заяву щодо України

Хоча для українських військових немає нічого неможливого, підтримка України зараз є вкрай важливою. Тому союзники між досягненням цілей НАТО та допомогою Києву мають обирати останнє.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО Роберт Бауер.

"Україна продемонструвала світу, що вона здатна досягти безпрецедентних успіхів на полі бою", - сказав він.

Адмірал наголосив, що час в Україні не вимірюється днями, тижнями чи місяцями, він вимірюється людським життям.

"У союзних країнах тиждень є тиждень. В Україні тиждень - це мати, батько, дитина, друг, коханий, втрачені назавжди", - додав він.

Бауер запевнив, що Україні ще не пізно отримати перемогу і "свобода України не може, не повинна і не помре".

"І союзники, якщо вони зіткнуться з вибором між досягненням цілей НАТО щодо потенціалу чи підтримки України... повинні підтримати Україну. Запаси можуть і будуть поповнюватися. А втрачені життя — втрачені назавжди", - продовжив він.

Адмірал підкреслив, що російське керівництво ясно дало зрозуміти, що воно обрало безкарність - діє відповідно до передбачуваної екзистенційної загрози.

"І все це для того, щоб виправдати своє невпинне прагнення здобути владу за кордоном, щоб не втратити владу всередині країни. І заради цього вони готові принести в жертву не тільки сотні тисяч своїх людей - навіть не спромогшись підібрати їхні трупи на полі бою. Але більше того, вони готові поставити під загрозу благополуччя ще багатьох мільйонів людей у всьому світі, використовуючи продовольство, енергію та міграцію як зброю", - резюмував він.

Нагадаємо, НАТО можуть захистити повітряний простір України від російських дронів за допомогою систем протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про Польщу та Румунію та безпечну зону завширшки до 70 кілометрів.

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