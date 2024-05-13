Ще одна країна НАТО обговорює відправлення своїх військ до України

Естонія розглядає можливість відправити свої війська на захід України, щоб ЗСУ вивільнили свої резерви на фронт.

Естонія "серйозно обговорює " можливість відправлення військових до України.

Про це радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл розповів в інтерв’ю порталу Breaking Defense.

Наразі розглядається план відправлення військ на захід України, щоб взяти на себе непрямі "тилові" ролі українських сил і звільнити їх для боротьби на фронті. Мадіс Ролл сказав, що виконавча гілка влади наразі проводить аналіз такого потенційного кроку.

Водночас він визнав, що Естонія віддасть перевагу такому кроку в рамках повноцінної місії НАТО, "щоб продемонструвати ширшу об’єднану силу й рішучість".

Ролл не виключає, що країни НАТО, які виступають проти такого кроку, змінять свою думку "з часом".

Коментар Ролла з’явився після того, як керівник Сил оборони Естонії генерал Мартін Герем минулого тижня розповідав, що кілька місяців тому в армії велися дискусії щодо відправлення військ на захід України для виконання таких завдань, як медичне обслуговування, матеріально-технічне забезпечення або протиповітряна оборона.

"Бажання різних країн направити певні сили до України є потенційною лінією розмежування всередині НАТО. Хоча кожен член Альянсу має право надсилати сили туди, куди він вважає за потрібне заради своїх національних інтересів, деякі країни ясно дали зрозуміти, що бачать у цьому більше ризику, ніж винагороди", – зазначають у виданні.

Водночас Німеччина та США категорично відкинули ідею введення військ до України.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наміри президента Франції Еммануеля Макрона ввести війська до України. За його словами, відправлення військових до України ймовірне в разі можливого прориву окупантів на Київ чи Одесу.

За інформацією видання Le Monde, Макрон припускав відправлення військ до Одеси найближчого року.

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