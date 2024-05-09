Туск розкрив, який контингент НАТО вже присутній в Україні

НАТО вже присутнє в Україні. Прем'єр Польщі Дональд Туск прокоментував це.

На території України вже присутній певний контингент представників Північноатлантичного альянсу. Йдеться про інструкторів та спостерігачів.

Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туска під час спілкування з журналістами.

У прем'єра запитали, чи може ООН відправити свої війська в Україну. Туск у відповідь згадав війну в Югославію, під час якої війська ООН не прибули, але водночас участь брали представники НАТО, які домоглися припинення війни. Польський чиновник наголосив, що ООН не підходить для війни.

"Нині, як ви знаєте, я не хочу втручатися безпосередньо (в Україну - ред.), тому що не хочу посилати війська", - сказав він.

Далі Туск уточнив, що НАТО допомагає Україні настільки, наскільки це можливо, і без допомоги НАТО Україна не змогла б так довго проіснувати.

У розмові з журналісткою Туск згадав, що на території України вже перебуває низка солдатів, спостерігачів та інженерів союзників Польщі по НАТО, але чиї ці військові він не уточнив.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО заявив, що Альянс не збирається розміщувати свої війська на території України, однак буде допомагати Києву зброєю для захисту від російської агресії.

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