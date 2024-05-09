Туск раскрыл, какой контингент НАТО уже присутствует в Украине

НАТО уже присутствует в Украине. Премьер Польши Дональд Туск прокомментировал это.

На территории Украины уже находится определенный контингент представителей Североатлантического альянса. Речь идет об инструкторах и наблюдателях.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туска во время общения с журналистами.

У премьера спросили, может ли ООН отправить свои войска в Украину. Туск в ответ вспомнил войну в Югославию, во время которой войска ООН не прибыли, но в то же время участвовали представители НАТО, добившиеся прекращения войны. Польский чиновник подчеркнул, что ООН не подходит войне.

"Сейчас, как вы знаете, я не хочу вмешиваться напрямую (в Украину – ред.), потому что не хочу отправлять войска", — сказал он.

Затем Туск уточнил, что НАТО помогает Украине настолько, насколько это возможно, и без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго просуществовать.

В разговоре с журналисткой Туск упомянул, что на территории Украины уже находится ряд солдат, наблюдателей и инженеров союзников Польши по НАТО, но чьи это военные он не уточнил.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс не намерен размещать свои войска на территории Украины, однако будет помогать Киеву оружием для защиты от российской агрессии.

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