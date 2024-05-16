В НАТО сделали мощное заявление по Украине

Хотя для украинских военных нет ничего невозможного, поддержка Украины сейчас крайне важна. Поэтому союзники между достижением целей НАТО и помощью Киеву должны выбирать последнее.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр.

"Украина продемонстрировала миру, что она способна добиться беспрецедентных успехов на поле боя", — сказал он.

Адмирал подчеркнул, что время в Украине не измеряется днями, неделями или месяцами, оно измеряется человеческой жизнью.

"В союзных странах неделя есть неделя. В Украине неделя — это мать, отец, ребенок, друг, любимый, потерянные навсегда", — добавил он.

Бауэр заверил, что Украине еще не поздно одержать победу и "свобода Украины не может, не должна и не умрет".

"И союзники, если они столкнутся с выбором между достижением целей НАТО по потенциалу или поддержке Украины... должны поддержать Украину. Запасы могут и будут пополняться. А потерянные жизни — потеряны навсегда", — продолжил он.

Адмирал подчеркнул, что российское руководство ясно дало понять, что оно выбрало безнаказанность – действует в соответствии с предполагаемой экзистенциальной угрозой.

"И все это для того, чтобы оправдать свое неустанное стремление обрести власть за границей, чтобы не потерять власть внутри страны. И ради этого они готовы принести в жертву не только сотни тысяч своих людей — даже не удосужившись подобрать их трупы на поле боя. Но более того, они готовы поставить под угрозу благополучие еще многие миллионы людей во всем мире, используя продовольствие, энергию и миграцию как оружие", — резюмировал он.

Напомним, НАТО могут защитить воздушное пространство Украины от российских дронов с помощью систем противовоздушной обороны. В частности, речь идет о Польше и Румынии и безопасной зоне шириной до 70 километров.

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