37-річна зірка Marvel Емілі ВанКемп вдруге вагітна

Емілі ВанКемп замилувала фото з помітно округлим животиком.
Відома канадська акторка, відома роллю Шерон Картер у фільмах Marvel, Емілі ВанКемп оголосила про другу вагітність.
Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Так, Емілі опублікувала чорно-білі світлини, де постає з помітно округлим животиком на останніх місяцях вагітності на тлі стіни.
"Вже зовсім скоро… Готові тебе зустріти, наша маленька любов", - зворушила підписом акторка.
Окрім того, ВанКемп замилувала сімейним знімком зі своїм чоловіком, актором Джошуа Боуманом, і дворічною донечкою Айріс, де вони щасливо обіймаються.
Зазначимо, зіркове подружжя разом вже понад 12 років, а познайомилися вони під час знімань у серіалі "Помста".
Своєю чергою, шанувальники зірки у коментарях не стримували емоцій від такої чудової новини, тому написали 37-річній Емілі багато привітань:
- Овва, вітання! Я просто зараз буквально дивлюся "Помсту" і вкотре закохуюсь у вас обох
- Не можу дочекатися зустрічі з новим життям!
- Вітаю чудову сім'ю! Надсилаю нескінченну кількість любові та доброї енергії для успішних, щасливих, легких пологів
- Ах, це чудово бачити твій вагітний животик, Ем! Ти маєш прекрасний вигляд
Нагадаємо, нещодавно 42-річна українська ведуча та акторка Лілія Ребрик на останніх місяцях вагітності третьою дитиною оголосила про декрет і пішла у відпустку. З цієї нагоди її колеги підготували сюрприз.
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