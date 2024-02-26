37-річна зірка Marvel Емілі ВанКемп вдруге вагітна

Відома канадська акторка, відома роллю Шерон Картер у фільмах Marvel, Емілі ВанКемп оголосила про другу вагітність.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Так, Емілі опублікувала чорно-білі світлини, де постає з помітно округлим животиком на останніх місяцях вагітності на тлі стіни.

"Вже зовсім скоро… Готові тебе зустріти, наша маленька любов", - зворушила підписом акторка.

Емілі ВанКемп вагітна. Фото: Instagram Емілі ВанКемп

Окрім того, ВанКемп замилувала сімейним знімком зі своїм чоловіком, актором Джошуа Боуманом, і дворічною донечкою Айріс, де вони щасливо обіймаються.

Емілі ВанКемп вагітна. Фото: Instagram Емілі ВанКемп

Зазначимо, зіркове подружжя разом вже понад 12 років, а познайомилися вони під час знімань у серіалі "Помста".

Своєю чергою, шанувальники зірки у коментарях не стримували емоцій від такої чудової новини, тому написали 37-річній Емілі багато привітань:

Овва, вітання! Я просто зараз буквально дивлюся "Помсту" і вкотре закохуюсь у вас обох

Не можу дочекатися зустрічі з новим життям!

Вітаю чудову сім'ю! Надсилаю нескінченну кількість любові та доброї енергії для успішних, щасливих, легких пологів

Ах, це чудово бачити твій вагітний животик, Ем! Ти маєш прекрасний вигляд

Нагадаємо, нещодавно 42-річна українська ведуча та акторка Лілія Ребрик на останніх місяцях вагітності третьою дитиною оголосила про декрет і пішла у відпустку. З цієї нагоди її колеги підготували сюрприз.

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