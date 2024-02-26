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37-річна зірка Marvel Емілі ВанКемп вдруге вагітна

37-річна зірка Marvel Емілі ВанКемп вдруге вагітна

Емілі ВанКемп з чоловіком. Фото: Instagram Емілі ВанКемп

Емілі ВанКемп замилувала фото з помітно округлим животиком.

Відома канадська акторка, відома роллю Шерон Картер у фільмах Marvel, Емілі ВанКемп оголосила про другу вагітність.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Так, Емілі опублікувала чорно-білі світлини, де постає з помітно округлим животиком на останніх місяцях вагітності на тлі стіни.

"Вже зовсім скоро… Готові тебе зустріти, наша маленька любов", - зворушила підписом акторка.

Емілі ВанКемп вагітна. Фото: Instagram Емілі ВанКемп / ©
Емілі ВанКемп вагітна. Фото: Instagram Емілі ВанКемп

Окрім того, ВанКемп замилувала сімейним знімком зі своїм чоловіком, актором Джошуа Боуманом, і дворічною донечкою Айріс, де вони щасливо обіймаються.

Емілі ВанКемп вагітна. Фото: Instagram Емілі ВанКемп / ©
Емілі ВанКемп вагітна. Фото: Instagram Емілі ВанКемп

Зазначимо, зіркове подружжя разом вже понад 12 років, а познайомилися вони під час знімань у серіалі "Помста".

Своєю чергою, шанувальники зірки у коментарях не стримували емоцій від такої чудової новини, тому написали 37-річній Емілі багато привітань:

  • Овва, вітання! Я просто зараз буквально дивлюся "Помсту" і вкотре закохуюсь у вас обох
  • Не можу дочекатися зустрічі з новим життям!
  • Вітаю чудову сім'ю! Надсилаю нескінченну кількість любові та доброї енергії для успішних, щасливих, легких пологів
  • Ах, це чудово бачити твій вагітний животик, Ем! Ти маєш прекрасний вигляд

Нагадаємо, нещодавно 42-річна українська ведуча та акторка Лілія Ребрик на останніх місяцях вагітності третьою дитиною оголосила про декрет і пішла у відпустку. З цієї нагоди її колеги підготували сюрприз.

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