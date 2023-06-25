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Анна Кошмал замилувала усміхненими кадрами з підрослим сином

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1492
Час на прочитання
1 хв
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Анна Кошмал замилувала усміхненими кадрами з підрослим сином

Фото: instagram.com/smorkovkina

Зіркова мама з сином вирушила на відпочинок.

Українська акторка Анна Кошмал показала свого підрослого сина Михайла. 

Разом з хлопчиком зірка вирушила на невеличкий відпочинок у Карпати. Там Анна разом з сином змогла насолодитися красою природи та відпочити від буденних справ. Гарними світлинами з дитиною Кошмал поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Анна Кошмал з сином / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

На фото акторка показала, як вони медитують з п'ятирічних хлопчиком та весело проводять час разом. Як поділилася Анна, вона вважає сина своїм другом та вчителем.

"Мій вчитель, мій друг. Друг - той, хто дає повну свободу бути собою, той, хто розкриває в мені найкращі якості", - написала Кошмал. 

Анна Кошмал з сином / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, що Анна Кошмал виховує п'ятирічного сина у шлюбі зі своїм чоловіком Іваном. Обранець акторки уникає публічності, тому рідко ділиться кадрами з ним у Мережі.

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Дата публікації
Перегляди
1492
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