Анна Кошмал восхитила улыбчивыми кадрами с подросшим сыном

Украинская актриса Анна Кошмал показала своего подросшего сына Михаила.

Вместе с мальчиком звезда отправилась на небольшой отдых в Карпаты. Там Анна вместе с сыном смогла насладиться красотой природы и отдохнуть от будничных дел. Красивыми фотографиями с ребенком Кошмал поделилась на своей странице в Instagram.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

На фото актриса показала, как они медитируют с пятилетним мальчиком и весело проводят время вместе. Как поделилась Анна, она считает сына своим другом и учителем.

"Мой учитель, мой друг. Друг – тот, кто дает полную свободу быть собой, тот, кто раскрывает во мне лучшие качества", — написала Кошмал.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, что Анна Кошмал воспитывает пятилетнего сына в браке со своим мужем Иваном. Избранник актрисы избегает публичности, поэтому редко делится кадрами с ним в Сети.

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