Анна Кошмал восхитила улыбчивыми кадрами с подросшим сыном

Звездная мама с сыном отправилась на отдых.
Украинская актриса Анна Кошмал показала своего подросшего сына Михаила.
Вместе с мальчиком звезда отправилась на небольшой отдых в Карпаты. Там Анна вместе с сыном смогла насладиться красотой природы и отдохнуть от будничных дел. Красивыми фотографиями с ребенком Кошмал поделилась на своей странице в Instagram.
На фото актриса показала, как они медитируют с пятилетним мальчиком и весело проводят время вместе. Как поделилась Анна, она считает сына своим другом и учителем.
"Мой учитель, мой друг. Друг – тот, кто дает полную свободу быть собой, тот, кто раскрывает во мне лучшие качества", — написала Кошмал.
Напомним, что Анна Кошмал воспитывает пятилетнего сына в браке со своим мужем Иваном. Избранник актрисы избегает публичности, поэтому редко делится кадрами с ним в Сети.
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