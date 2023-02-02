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Джанлука Ваккі шокував молоду кохану подарунком на 28-річчя

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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935
Час на прочитання
1 хв
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Джанлука Ваккі шокував молоду кохану подарунком на 28-річчя

Джанлука Ваккі та Шерон Фонеска / Фото: instagram.com/gianlucavacchi

Зірка обрав коханій на день народження коштовний презент.

У родині італійського бізнесмена Джанлуки Ваккі, більш відомого як "мільйонер-танцівник", свято. Так, його кохана святкує день народження.

Обраниці знаменитості, венесуельській моделі Шерон Фонсекі виповнилося 28 років. Тож, до свята Ваккі ретельно підготувався.

Спочатку мільйонер разом з маленькою 2-річною донечкою Блу привітав кохану. Вони підготували Шерон іменинний полуничний торт, на якому красувалися свічки у вигляді цифр.

А от коли настав час дарувати подарунок, Ваккі довелося везти кохану до іншого місця. І сюрприз вдався. Шерон була просто шокована подарунком на день народження. Бізнесмен потішив дружину чорним матовим Range Rover.

"Дякую за все і дуже. Особливо за те, що змусив мене відчути себе такою особливою", - звернулася до коханого Шерон.

Після цього подружжя вирушило святкувати до ресторану, де Ваккі подарував коханій чималим букетом квітів.

Нагадаємо, Джанлука Ваккі та Шерон Фонеска перебувають у стосунках від 2018 року. Вже 2020 року кохана народила бізнесмену донечку, якій вони дали ім'я Блу.

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Дата публікації
Перегляди
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