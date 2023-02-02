Де наступатиме Росія: генерал назвав регіони та повідомив про два етапи дій ворога

Під час свого нового наступу Росія діятиме у два етапи: перший етап очікується в лютому-березні, а другий – в кінці весни-на початку літа.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж.

За його словами, під час першого етапу російські окупанти наступатимуть на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі.

"Росія буде діяти в два етапи. Перший етап вона вже задіює – це лютий-березень – наступ на Донбасі: Донецька, Луганська область. Завдання поставлено – до 1 березня захопити всю Донецьку, Луганську область: не тільки Бахмут, але й Краматорськ, Слов’янськ. І друга позиція – це Запорізька область, там де російське командування передбачає, що ми розпочинаємо підготовку до наступальних операцій, щоб звільнити південь. Тому сьогодні кидають туди всі сили. Для цього потрібно десь три-чотири тижні, щоб підтягнути резерви і контратакувати наші військові позиції", – розповів Маломуж.

Він також назвав напрямки, які будуть визначальними для оборони і Донбасу, і загалом України.

"Особливо важкий напрямок – це Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, Новопавлівка, Соледар і далі Кремінна. Це ті напрямки, які сьогодні будуть визначальними для оборони в цілому Донбасу і нашої країни. Зрозуміло, це секторально буде напружений напрямок – Запоріжжя в цілому, Мелітополь, де вони справді зараз концентрують і сили, і формують нові оборонні укріплення", – повідомив український генерал.

Однак на глобальну стратегічну наступальну операцію Росії слід чекати за пів року.

"Основний формат, який вони хотіли б розгорнути – глобальну стратегічну наступальну операцію – це приблизно за пів року, тому що концепція, прийняти на засіданні колегії Міноборони Росії на чолі з Путіним передбачає формування нових дивізій, корпусів армій на протязі десь пів року-рік. Але перший формат, в який вони провели мобілізацію до 300 тисяч осіб і зараз продовжують приховано, – це дійсно велике угруповання, але воно потребує довгої підготовки", – пояснив ексочільник Служби зовнішньої розвідки.

Він запевнив, що важкі бої, які на сьогодні тривають на Донеччині, Луганщині та на Запорізькому напрямку, не є стратегічно-вирішальними, тому що у ворога немає достатніх сил.

Маломуж також повідомив, що на сьогодні триває підготовка до 200-250 тис. російських військ на 88 полігонах у самій РФ та в Білорусі. Окрім того, цілодобово працюють заводи на базах ВПК, які реабілітують старі танки. РФ також повертає собі зброю й техніку, яку відправляла на експорт, і готує велику кількість боєприпасів, зокрема снарядів та ракет.

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"І ось це йде накопичення. Це якраз той другий формат, який там десь на протязі кінця весни-початку літа, коли вони розпочнуть більш глобальні наступальні операції. Ми повинні до цього готуватися всіма силами і засобами. Це розуміємо не тільки ми, але й наші союзники. Тому принципова зміна в підходах до оборони наших ЗСУ і особливо, щодо поставок зброї, техніки, реактивних систем до 150 кілометрів, уже танків, БТРів, систем ППО – це вже глобальне зрушення у стратегічному мисленні і НАТО, і США, і Шольца, і Макрона, і інших лідерів країн. Це якраз той формат, який передбачає, що настає вирішальний етап війни", – наголосив генерал.

В цьому контексті він додав, що Україні потрібні мільйони боєприпасів, ракет, ракетних систем, снарядів різних видів і калібрів, мінометів. Це те, що знищує ворога, а бронетехніка дасть перспективу наступальних операцій.

Нагадаємо, 31 січня секретар РНБО України Олексій Данілов попередив про підготування Росії до серйозної ескалації, що очікується через два-три тижні. Ворог може піти в атаку з півночі, півдня та сходу.

Згодом міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що РФ може піти в наступ близько 24 лютого, а напрямками можуть стати південь та схід.

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