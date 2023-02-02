Де Росія може почати наступ: військовий експерт назвав три напрямки

Російське командування обрало тактику навали живою силою на гарячих точках фронту, що спричиняє колосальні втрати з їхнього боку. Насправді окупанти діють так, як їм дозволяє технічне оснащення.

Повторний наступ Росії може відбутися на трьох наступах: північному, південному та Донецькому.

Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт Михайло Притула.

"Росіяни воюють згідно з бойовим статутом 1945 року. За ними навчалилися ще деякі російські генерали. Вони розроблені для випадків, коли немає достатньої кількості бронетехніки і потрібно воювати виключно живою силою. Вони будуть кидати в бій велику кількість живої сили, будуть іти хвилями", – додав експерт.

Першою хвилею наступають щойно мобілізовані, які "вибиваються на 90%".

Для їхньої підготовки використовують мінімум витрат на утримання та оснащення. Тож, за словами експерта, ними закривають прогалини.

Щодо напрямків наступу, за словами Притули, один з можливих – з боку Білорусі, аби відрізати центральну частину України від західних постачань.

Також окупанти будуть захищати Крим, бо для очільника Кремля Володимира Путіна гостро стоїть питання захисту півострова.

Тому наступ може здійснюватися з двох боків: з півдня та півночі. Розв'язувати ці питання російський генштаб буде після того, як матиме чим.

"Перекинути при сучасній технічній оснащеності навіть сто тисяч персоналу в будь-яку частину фронту вони можуть за тиждень", – додав Притула.

Підсилити росіяни можуть південь та Донецький напрямок. А ось наступ на Харків малоймовірний. У ворога нестача сил.

Наразі для масштабного наступу Росії на Україну сил у ворога немає. Однак без військової оцінки Путін все одно може прийняти рішення про наступ, яке матиме здебільшого політичне підґрунтя.

"Раніше до Путіна не доходила правдива інформація про стан справ, військові генерали займалися здебільшого пропагандистськими діями, які приховували реальну інформацію. Коли генерали побачили дійсність, вони намагатимуться щось пояснити Путіну, що не можна цього робити. Він буде тупати ногами, звільняти генералів, міняти місцями", – зазначив експерт.

Він також додав, якщо Путін відступить зараз і самостійно звільнить територію України, збереже Росію та армію в тому вигляді, в якому вона є зараз, то вони наступатимуть знову.

"Це станеться рано чи пізно, через 10 років, через 20, але станеться", – зазначив експерт.

Додамо, що РФ розширить географію боїв вже взимку-навесні під час нового наступу.

раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що президент РФ побоїться оголошувати чергову хвилю мобілізації в Росії.

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