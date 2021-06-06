Ірина Федишин вдруге вийде заміж

Артистка з продюсером готуються до пишного весілля.
Популярна співачка Ірина Федишин, яка нещодавно показала схудлого на 11 кілограмів чоловіка, розсекретила, чому ж коханий так активно скидає зайву вагу.
У програмі "Світське життя" знаменитість поділилася, що невдовзі пара відсвяткує 15 річницю шлюбу. З цієї нагоди закохані вирішили влаштувати пишне весілля.
"Ми готуємо сюрприз! Це не просто буде сімейно-родинне весілля, а дуже велике весілля", – заінтригувала артистка.
Також зірка додала, що поки що сукню не придбала, втім, придивляється до весільного вбрання.
Зауважимо, Ірина Федишин та її чоловік, продюсер Віталій Човник одружилися 29 липня 2006 року. Пара виховує двох синів – 10-річного Юрія та 5-річного Олега.
Нагадаємо, раніше Ірина Федишин в обтислій жовтій сукні зачарувала фото з випускного. Співачка пригадала свій випуск зі школи.