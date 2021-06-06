Ірина Федишин вдруге вийде заміж

Артистка з продюсером готуються до пишного весілля.

Популярна співачка Ірина Федишин, яка нещодавно показала схудлого на 11 кілограмів чоловіка, розсекретила, чому ж коханий так активно скидає зайву вагу.

У програмі "Світське життя" знаменитість поділилася, що невдовзі пара відсвяткує 15 річницю шлюбу. З цієї нагоди закохані вирішили влаштувати пишне весілля.

"Ми готуємо сюрприз! Це не просто буде сімейно-родинне весілля, а дуже велике весілля", – заінтригувала артистка.

Також зірка додала, що поки що сукню не придбала, втім, придивляється до весільного вбрання.

Ірина Федишин до 15-ї річниці з чоловіком збирається влаштувати весілля на Мальдівах

Зауважимо, Ірина Федишин та її чоловік, продюсер Віталій Човник одружилися 29 липня 2006 року. Пара виховує двох синів – 10-річного Юрія та 5-річного Олега.

Нагадаємо, раніше Ірина Федишин в обтислій жовтій сукні зачарувала фото з випускного. Співачка пригадала свій випуск зі школи.

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