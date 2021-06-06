Ирина Федишин во второй раз выйдет замуж

Артистка с продюсером готовятся к пышной свадьбе.

Популярная певица Ирина Федишин, которая недавно показала похудевшего на 11 килограммов мужа, рассекретила, почему же любимый так активно сбрасывает лишний вес.

В программе "Світське життя" знаменитость поделилась, что вскоре пара отпразднует 15-летие брака. По этому случаю влюбленные решили устроить пышную свадьбу.

"Мы готовим сюрприз! Это не просто будет семейно-родственная свадьба, а очень большая свадьба", — заинтриговала артистка.

Также звезда добавила, что пока платье не приобрела, впрочем, присматривается к свадебному наряду.

Ирина Федишин к 15-й годовщине с мужем собирается устроить свадьбу на Мальдивах

Заметим, Ирина Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човнык поженились 29 июля в 2006 году. Пара воспитывает двух сыновей — 10-летнего Юрия и 5-летнего Олега.

Напомним, ранее Ирина Федишин в обтягивающем желтом платье очаровала фото с выпускного. Певица вспомнила свой выпуск из школы.

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