Jerry Heil показала свого брата-красеня: "Краш"

Артистка поділилася, що рідна людина також стала веганом.

Українська співачка та блогерка Jerry Heil показала свого рідного молодшого брата.

У своєму фотоблогу артистка опублікувала знімки з 20-річний Денисом.

instagram.com/thejerryheil

Для такого допису була ще й нагода. Як повідомила виконавиця, брат, як і вона, став веганом.

"Відгадайте, як сприйняла це родина і хто в цьому винен. Але малий просто вже не малий і дійсно сам ухвалив рішення! Сеструха тепер підганяє йому протеїни і всякі веганніштяки. Бути веганом, коли твоя сестра — я — дуже вигідно", – поділилася зірка.

instagram.com/thejerryheil

Яна додала, що підійшла до питання серйозно, тому вони з братом здали нутрігенетичний тест. Такий тест перевіряє генетичну схильність організму до перетравлювання жирів, вуглеводів і засвоєнню багатьох важливих поживних речовин з їжі. Крім того, він також надає інформацію про схильність людини до харчової непереносимості.

"Процес такий: робиш мазок слини... і... все! Далі чекаєш! Після цього у тебе є перелік продуктів, які твій організм сприймає найкраще, а які варто виключити, щоб жити довше. Це не міф — це ж як заправляти новеньку машинку неякісним пальним. Тест ще дуже багато чого показує: молочка, кава. На що налягати, про що краще забути", – поділилася артистка.

Зі свого боку, користувачі зробили компліменти Денису: "Денис-краш", "Який симпатичний брат", "Брат молодець".

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