Jerry Heil показала своего брата-красавца: "Краш"

Артистка поделилась, что родной человек тоже стал веганом.

Украинская певица и блогер Jerry Heil показала своего родного младшего брата.

В своем фотоблоге артистка опубликовала снимки с 20-летним Денисом.

instagram.com/thejerryheil

Для такого поста была причина. Как сообщила исполнительница, брат, как и она, стал веганом.

"Угадайте, как восприняла это семья и кто в этом виноват. Но малый просто уже не мал и действительно сам принял решение! Сеструха теперь подгоняет ему протеины и всякие веган-ништяки. Быть веганом, когда твоя сестра — я — очень выгодно", — поделилась звезда .

instagram.com/thejerryheil

Она добавила, что подошла к вопросу серьезно, поэтому они с братом сдали нутригенетический тест. Такой тест проверяет генетическую склонность организма к перевариванию жиров, углеводов и усвоению многих важных питательных веществ из пищи. Кроме того, он также дает информацию о склонности человека к пищевой непереносимости.

"Процесс такой: делаешь мазок слюны... и... все! Дальше ждешь! После этого у тебя есть перечень продуктов, которые твой организм воспринимает лучше всего, а какие стоит исключить, чтобы жить дольше. Это не миф — это как заправлять новенькую машинку некачественным горючим. Тест еще очень многое показывает: молочка, кофе. На что налегать, о чем лучше забыть", – поделилась артистка.

Со своей стороны, пользователи сделали комплименты Денису: "Денис-краш", "Какой симпатичный брат", "Брат молодец".

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