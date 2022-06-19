Піаніст Євген Хмара втретє стане батьком

Композитор та піаніст Євген Хмара поділився радісними новинами.

Артист разом зі своєю дружиною, співачкою Дар'єю Ковтун, втретє стануть батьками.

Кохана артиста має незабаром народжувати. Вони планують, що дитинка з'явиться на світ в одному з пологових будинків Києва. Утім, якщо в Україні буде небезпечно, то Хмара відвезе дружину та дітей до Австрії.

Євген Хмара з дружиною / Фото: instagram.com/evgenykhmara

"Ми з Дашею чекаємо на третю дитину. Вже скоро народжувати, вона зараз у Києві. Ми дуже хочемо народжувати саме в Україні. Дуже віримо, що війна незабаром закінчиться і буде безпечно. Але якщо війна йтиме далі, після народження дитини, якщо буде загроза життю, гадаю, відвезу її та дітей до Австрії", - зізнався піаніст, пише kp.ua.

Зазначимо, Євген Хмара від 2016 року перебуває у шлюбі зі співачкою Дар'єю Ковтун, сценічне ім'я якої – Odara. Дружина подарувала піаністу двох дітей. У пари 2017 року народився син Микола, а 2019 – донька Віра.

Євген Хмара з дітьми / Фото: instagram.com/evgenykhmara

Нагадаємо, нещодавно з Євгеном сталася прикра ситуація. Його обікрали у потягу за кордоном. У піаніста забрали всі цінні речі, зокрема – апаратуру.

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