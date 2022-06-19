Українська співачка MamaRika, яка раніше скаржилася на проблеми зі здоров'ям, перенесла операцію.

Знаменитість показалася одразу після наркозу на лікарняному ліжку.

Як зазначила у своєму Instagram виконавиця, все минуло добре. Наразі вона перебуває вдома.

MamaRika перенесла операцію / Фото: instagram.com/mamarika_official

"А це я після операції на чілі. Слава Богу все минуло успішно, і ми вже вдома. Селфі одразу після наркозу. Очі відкрити тяжко – там ще мультики показують", - поділилася з прихильниками співачка.

MamaRika перенесла операцію / Фото: instagram.com/mamarika_official

Наразі знаменитість вже перебуває вдома та налаштовується на прогулянку на свіжому повітрі.

"Всім мирної та тихої неділі. Сьогодні треба набратися сил і випертися на прогулянку. Люблю, проліски", - додала артистка.

MamaRika перенесла операцію / Фото: instagram.com/mamarika_official

До слова, MamaRika поки не розповідає, що з нею сталося. Утім, нещодавно виконавиця поділилася, що має певні проблеми зі здоров'ям. Тому співачка лягла до лікарні та провела ряд обстежень свого організму.

Також виконавиця розповідала, що проблеми почалися через пережитий стрес. Події, які відбулися в Україні, підкосили артистку.

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