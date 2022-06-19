MamaRika перенесла операцію

Українська співачка MamaRika, яка раніше скаржилася на проблеми зі здоров'ям, перенесла операцію.
Знаменитість показалася одразу після наркозу на лікарняному ліжку.
Як зазначила у своєму Instagram виконавиця, все минуло добре. Наразі вона перебуває вдома.
"А це я після операції на чілі. Слава Богу все минуло успішно, і ми вже вдома. Селфі одразу після наркозу. Очі відкрити тяжко – там ще мультики показують", - поділилася з прихильниками співачка.
Наразі знаменитість вже перебуває вдома та налаштовується на прогулянку на свіжому повітрі.
"Всім мирної та тихої неділі. Сьогодні треба набратися сил і випертися на прогулянку. Люблю, проліски", - додала артистка.
До слова, MamaRika поки не розповідає, що з нею сталося. Утім, нещодавно виконавиця поділилася, що має певні проблеми зі здоров'ям. Тому співачка лягла до лікарні та провела ряд обстежень свого організму.
Також виконавиця розповідала, що проблеми почалися через пережитий стрес. Події, які відбулися в Україні, підкосили артистку.
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