Помер відомий український актор Олександр Гетманський

Український актор Олександр Гетманський помер на 63-му році життя вночі 1 квітня.

Про смерть Народного артиста повідомили на сторінці Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки у Facebook. Гетманський присвятив роботі там більше 20 років.

Причиною смерті актора стала важка хвороба, з якою він боровся тривалий час. Поховають Гетманського у його рідному селища на Харківщині.

"Сьогодні вночі після тривалої хвороби пішов у вічність народний артист України Олександр Миколайович Гетманський.

Вічна пам'ять талановитому артисту! Щирі співчуття родині та друзям. Олександра Миколайовича буде поховано в селищі Високий Харківського району Харківської області. Відспівування відбудеться у Свято-Ільїнському храмі селища Високий у понеділок з 12 до 14 години", - повідомили колеги актора.

Олександр Гетманський запам'ятався глядачам своїми театральними ролями, а також участю в українських серіалах та кіно.

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