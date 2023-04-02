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Помер відомий український актор Олександр Гетманський

Помер відомий український актор Олександр Гетманський

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
2142
Час на прочитання
1 хв
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Помер відомий український актор Олександр Гетманський

Олександр Гетманський / Фото: facebook.com/lesyatheatre

Артист боровся з хворобою.

Український актор Олександр Гетманський помер на 63-му році життя вночі 1 квітня.

Про смерть Народного артиста повідомили на сторінці Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки у Facebook. Гетманський присвятив роботі там більше 20 років. 

Причиною смерті актора стала важка хвороба, з якою він боровся тривалий час. Поховають Гетманського у його рідному селища на Харківщині. 

"Сьогодні вночі після тривалої хвороби пішов у вічність народний артист України Олександр Миколайович Гетманський.
Вічна пам'ять талановитому артисту! Щирі співчуття родині та друзям. Олександра Миколайовича буде поховано в селищі Високий Харківського району Харківської області. Відспівування відбудеться у Свято-Ільїнському храмі селища Високий у понеділок з 12 до 14 години", - повідомили колеги актора. 

Олександр Гетманський запам'ятався глядачам своїми театральними ролями, а також участю в українських серіалах та кіно. 

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Дата публікації
Перегляди
2142
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