Умер известный украинский актер Александр Гетманский

Украинский актер Александр Гетманский скончался на 63 году жизни ночью 1 апреля.

О смерти Народного артиста сообщили на странице Национального академического драматического театра им. Леси Украинки в Facebook. Гетманский посвятил работе там больше 20 лет.

Причиной смерти актера стала тяжелая болезнь, с которой он боролся долгое время. Похоронят Гетманского в его родном поселке Харьковской области.

"Сегодня ночью после продолжительной болезни ушел в вечность народный артист Украины Александр Николаевич Гетманский. Вечная память талантливому артисту! Искренние соболезнования семье и друзьям. Александр Николаевич будет похоронен в поселке Высокий Харьковского района Харьковской области. Отпевание состоится в Свято-Ильинском храме поселка Высокий в понедельник с 12 до 14 часов", — сообщили коллеги актера.

Александр Гетманский запомнился зрителям своими театральными ролями, а также участием в украинских сериалах и кино.

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