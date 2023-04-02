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Умер известный украинский актер Александр Гетманский

Умер известный украинский актер Александр Гетманский

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
15к
Время на прочтение
1 мин
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Умер известный украинский актер Александр Гетманский

Александр Гетманский/Фото: facebook.com/lesyatheatre

Артист боролся с болезнью.

Украинский актер Александр Гетманский скончался на 63 году жизни ночью 1 апреля.

О смерти Народного артиста сообщили на странице Национального академического драматического театра им. Леси Украинки в Facebook. Гетманский посвятил работе там больше 20 лет.

Причиной смерти актера стала тяжелая болезнь, с которой он боролся долгое время. Похоронят Гетманского в его родном поселке Харьковской области.

"Сегодня ночью после продолжительной болезни ушел в вечность народный артист Украины Александр Николаевич Гетманский. Вечная память талантливому артисту! Искренние соболезнования семье и друзьям. Александр Николаевич будет похоронен в поселке Высокий Харьковского района Харьковской области. Отпевание состоится в Свято-Ильинском храме поселка Высокий в понедельник с 12 до 14 часов", — сообщили коллеги актера.

Александр Гетманский запомнился зрителям своими театральными ролями, а также участием в украинских сериалах и кино.

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Дата публикации
Просмотры
15к
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