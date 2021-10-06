Різ Візерспун показала, який вигляд мала 30 років тому

Зірка поділилась архівною світлиною.

Голлівудська акторка Різ Візерспун вирішила пригадати себе ще зовсім юною дівчиною.

Так, з підписниками своєї сторінки в Instagram зірка поділилася світлиною, яка була зроблена 30 років тому. Саме тоді знаменитість знімалась у своєму першому фільму – "Людина на Місяці". Юній Різ було всього 14 років.

"Я й гадки не мала, що чекає на мене попереду. Я щиро вдячна за всі злети та падіння, які були у моєму життя. Я вчилася завдяки цьому. І спасибі всім, хто дивився всі мої фільми, або просто привітався зі мною в продуктовому магазині. Мені так пощастило, що у мене є фани, які дозволяють мені розважати їх. Я дуже вдячна за цю подорож", - зворушливо підписала допис акторка.

На Різ й справді попереду чекало успішне майбутнє. 2001 року акторка знялася у фільму "Білявка в законі", який приніс їй світову популярність.

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