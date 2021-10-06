Риз Уизерспун показала, как выглядела 30 лет назад

Звезда поделилась архивной фотографией.

Голливудская актриса Риз Уизерспун решила вспомнить себя еще совсем юной девушкой.

С подписчиками своей страницы в Instagram звезда поделилась фотографией, которая была сделана 30 лет назад. Именно тогда знаменитость снималась в своем первом фильме — "Человек на Луне". Юной Риз было всего 14 лет.

"Я понятия не имела, что ждет меня впереди. Я искренне благодарна за все взлеты и падения, которые были в моей жизни. Я училась благодаря этому. И спасибо всем, кто смотрел все мои фильмы, или просто поздоровался со мной в продуктовом магазине. Мне так повезло, что у меня есть фанаты, которые позволяют мне развлекать их. Я очень благодарна за это путешествие", — трогательно подписала пост актриса.

На Риз действительно впереди ждало успешное будущее. В 2001 году актриса снялась в фильме "Блондинка в законе", который принес ей мировую известность.

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