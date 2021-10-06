Алла Пугачева показала себя в молодости с длинными темными волосами

Артистка вспомнила, какой была в молодости.

Российская примадонна Алла Пугачева вспомнила свои молодые годы.

Так, с подписчиками своей страницы в Instagram звезда поделилась фотографией, на которой изображена молодой. Где было сделано фото, сколько ей на нем лет Алла Борисовна не сообщила.

На архивной фотографии исполнительница изображена улыбающейся, довольно стройной, в джинсах и коричневой кофточке с орнаментом и глубоким вырезом. Пугачева стоит на коленях и протягивает руки вверх. Тогда еще примадонна имела темный цвет волос и отращивала их.

Алла Пугачева в молодости / instagram.com/alla_orfey

Поклонники певицы, в свою очередь, отметили, что Алла Борисовна что тогда, что сейчас не прекращает их удивлять своим цветущим видом. А кто-то сравнил Пугачеву на архивном фото с Софией Ротару.

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