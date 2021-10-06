Алла Пугачова показала себе в молодості з довгим темним волоссям

Артистка згадала, якою була в молодості.
Російська примадонна Алла Пугачова пригадала свої молоді роки.
Так, з підписниками своєї сторінки в Instagram зірка поділилася світлиною, на якій зображена молодою. Де було зроблене фото, скільки їй на ньому років Алла Борисівна не повідомила.
На архівній світлині виконавиця зображена усміхненою, доволі стрункою, у джинсах та коричневій кофтинці з орнаментом та глибоким вирізом. Пугачова стоїть на колінах та простягає руки догори. Тоді ще примадонна мала темний колір волосся та відрощувала його.
Шанувальники співачки, своєю чергою, зазначили, що Алла Борисівна що тоді, що зараз не припиняє їх дивувати своїм квітучим виглядом. А хтось порівняв Пугачову на архівному фото з Софією Ротару.
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