Алла Пугачова показала себе в молодості з довгим темним волоссям

Артистка згадала, якою була в молодості.

Російська примадонна Алла Пугачова пригадала свої молоді роки.

Так, з підписниками своєї сторінки в Instagram зірка поділилася світлиною, на якій зображена молодою. Де було зроблене фото, скільки їй на ньому років Алла Борисівна не повідомила.

На архівній світлині виконавиця зображена усміхненою, доволі стрункою, у джинсах та коричневій кофтинці з орнаментом та глибоким вирізом. Пугачова стоїть на колінах та простягає руки догори. Тоді ще примадонна мала темний колір волосся та відрощувала його.

Алла Пугачова в молодості / instagram.com/alla_orfey

Шанувальники співачки, своєю чергою, зазначили, що Алла Борисівна що тоді, що зараз не припиняє їх дивувати своїм квітучим виглядом. А хтось порівняв Пугачову на архівному фото з Софією Ротару.

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