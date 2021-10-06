Дмитро Гордон з волоссям та млосним поглядом показав себе 30 років тому

Ведучий пригадав молодість.
На відомого українського ведучого та журналіста Дмитра Гордона, схоже, наринули спогади.
Певно, нещодавно зірка переглядав альбом та наштовхнувся там на свою архівну чорно-білу світлину, датовану 1991 роком. На фото Гордон зображений у темному светрі і тримає у руках мікрофон.
"Привіт з 1991 року", - підписав фотографію Дмитро у Instagram.
Журналіст млосно дивиться у камеру, окремої уваги заслуговує пишна шевелюра знаменитості. Молодий Дмитро настільки захопив підписників його фотоблогу, що вони кинулися витончувати у коментарях:
- Дмитре, ви своє волосся продали на AliExpress?
- Дмитре, це правда, що ви вчора образилися на Facebook і вирішили його вимкнути?
- Дмитре, у нас 2021 рік, ви де?
Дехто з прихильників порівняв Дмитра Гордона 30 років тому з актором Вахтангом Кікабідзе, а комусь журналіст навіть нагадав Віна Дизеля.
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