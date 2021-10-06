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Дмитро Гордон з волоссям та млосним поглядом показав себе 30 років тому

Дмитро Гордон з волоссям та млосним поглядом показав себе 30 років тому

instagram.com/gordondmytro

Ведучий пригадав молодість.

На відомого українського ведучого та журналіста Дмитра Гордона, схоже, наринули спогади.

Певно, нещодавно зірка переглядав альбом та наштовхнувся там на свою архівну чорно-білу світлину, датовану 1991 роком. На фото Гордон зображений у темному светрі і тримає у руках мікрофон.

"Привіт з 1991 року", - підписав фотографію Дмитро у Instagram.

Дмитро Гордон в молодості / © instagram.com/gordondmytro
Дмитро Гордон в молодості / instagram.com/gordondmytro

Журналіст млосно дивиться у камеру, окремої уваги заслуговує пишна шевелюра знаменитості. Молодий Дмитро настільки захопив підписників його фотоблогу, що вони кинулися витончувати у коментарях:

  • Дмитре, ви своє волосся продали на AliExpress?
  • Дмитре, це правда, що ви вчора образилися на Facebook і вирішили його вимкнути?
  • Дмитре, у нас 2021 рік, ви де?

Дехто з прихильників порівняв Дмитра Гордона 30 років тому з актором Вахтангом Кікабідзе, а комусь журналіст навіть нагадав Віна Дизеля.

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