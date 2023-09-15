Стан хворого Ігоря Ніколаєва різко погіршився - росЗМП

Стан російського композитора Ігоря Ніколаєва різко погіршився після того, як його забрали до лікарні у Москві.

За інформацією, яка почала поширюватися у росЗМП, музиканта госпіталізували з обширним інфарктом і зараз він перебуває у реанімації.

Як стало відомо, зараз лікарі намагаються стабілізувати роботу серця Ніколаєва, адже його сердечний ритм постійно змінюється. До того ж, композитору повідомили невтішні результати ЕКГ.

Попри важкий стан Ніколаєв перебуває у свідомості та приймає седативні препарати. Рідних та близьких до палати композитора пускати заборонено.

Ігор Ніколаєв / Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Зазначимо, що під час повномасштабної війни в Україні Ніколаєв обрав мовчазну позицію та жодним чином не коментував кривавий терор Кремля. Однак композитор все одно зміг викликати у росіян істерику, адже під час одного з концертів наприкінці 2022 року Ніколаєв разом з донькою своєї куми Алли Пугачової, Крістіною Орбакайте, виступив у синьо-жовтих костюмах. Після цього у РФ вирішили, що таким способом музикант хотів показати свою позицію.

Ігор Ніколаєв та Крістіна Орбакайте

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