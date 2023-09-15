Состояние больного Игоря Николаева резко ухудшилось — росСМП

Состояние российского композитора Игоря Николаева резко ухудшилось после того, как его забрали в больницу в Москве.

По информации, начавшей распространяться в росСМП, музыканта госпитализировали с обширным инфарктом и сейчас он находится в реанимации.

Как стало известно, сейчас врачи пытаются стабилизировать работу сердца Николаева, потому что его сердечный ритм постоянно меняется. К тому же композитору сообщили неутешительные результаты ЭКГ.

Несмотря на тяжелое состояние, Николаев находится в сознании и принимает седативные препараты. Родных и близких к палате композитора запрещать пускать.

Игорь Николаев / Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Отметим, что во время полномасштабной войны в Украине Николаев избрал молчаливую позицию и никак не комментировал кровавый террор Кремля. Однако композитор все равно смог вызвать у россиян истерику, ведь во время одного из концертов в конце 2022 Николаев вместе с дочерью своей кумовины Аллы Пугачевой, Кристиной Орбакайте, выступил в сине-желтых костюмах. После этого в РФ решили, что таким способом музыкант хотел показать свою позицию.

Игорь Николаев и Кристина Орбакайте

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