Святослав Вакарчук вдруге стане батьком

Продюсерка Євгенія Яцута при надії.

Цивільну дружину лідера гурту "Океан Ельзи" та тренера "Голосу країни-12" Святослава Вакарчука помітили в українському павільйоні на кіноринку в Каннах. У продюсерки виднівся кругленький живіт.

Ці відеокадри зафільмувала кореспондентка ТСН.

Цивільна дружина Вакарчука знову при надії

Сама ж Євгенія відмовилася будь-що коментувати.

Нагадаємо, лідер Святослав Вакарчук минулого року вперше став батьком. У нього народився син. Хлопчика назвали Іваном, на честь батька музиканта. Тривалий час було таємницею, хто ж та загадкова жінка, яка народила Вакарчуку первістка. Та згодом кілька різних джерел підтвердили ТСН, що первістка музиканту народила 39-річна продюсерка провідного українського продакшена Radioaktive Film Євгенія Яцута. Подейкують, що Святослав зустрічається з обраницею вже не один рік.

Нагадаємо, що у червні 2021 року Святослав повідомив про розрив стосунків з Лялею, зазначивши, що вони "завжди були, є і будуть близькими людьми".

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