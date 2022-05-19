33-річна Ріанна вперше стала мамою

Барбадоська співачка Ріанна народила первістка.

Так, 33-річна зірка народила сина своєму коханому реперу A$AP Rocky.

Про це пише видання Metro. Інсайдери повідомили, що малюк з'явився на світ ще 13 травня.

Зазначимо, що чутки про стосунки артистів ширилися ще від 2013 року, коли A$AP Rocky виступив на концерті Ріанни Diamonds World Tour. Втім, потім співачка мала серйозний роман із саудівським мільярдером Хассаном Джамілем. Зірка пішла від нього 2020-го після трьох років стосунків. За декілька тижнів папараці заскочили Рірі та A$AP Rocky разом на благодійному концерті в Нью-Йорку, а згодом – на відпочинку в Барбадосі.

У травні 2021 року A$AP Rocky офіційно підтвердив стосунки з Ріанною. Артист назвав артистку коханням усього його життя.

Про вагітність співачки стало відомо 31 січня. У Мережі з'явилися кадри, де зірка постала при надії.

Ріанна вагітна / Фото: instagram.com/badgalriri

Нагадаємо, 16-річна донька Олі Фреймут вперше показала свого бойфренда-американця. На сторінці в Instagram Злата Мітчелл опублікувала романтичні знімки з коханим.

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