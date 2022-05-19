За добу окупанти вбили двох дітей та ще трьох поранили - Денісова

За добу окупанти вбили двох дітей та ще трьох поранили - Денісова

Станом на 19 травня 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України загинула 231 дитина та постраждало 427 дітей.

Лише за минулу добу загинуло дві дитини та було поранено трьох неповнолітніх.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на дані Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також "інших джерел, які потребують підтвердження".

Денісова пояснила, що встановити фактичну кількість загиблих і поранених дітей неможливо, адже в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

Зокрема, учора під завалами зруйнованого ракетним ударом будинку у Бахмуті на Донеччині рятувальники знайшли тіла жінки та 2-річної дитини. Внаслідок цього ж обстрілу тяжко травмовані діти 9, 12 та 17 років.

Також стало відомо, що через бомбардування окупантів цивільної інфраструктури міста Пологи Запорізькоі області загинула 17-річна дівчина.

У Миколаївській області на автодорозі підірвалися на міні восьмеро людей, серед яких 5-річна дівчинка. Усі вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Дії російських окупаційних військ є прямим порушенням права дітей України на життя і безпеку, що гарантовані Гаазькими і Женевськими конвенціями та Конвенцією ООН про права дитини", - наголосила Денісова.

Омбудсменка звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по Донецькій області крилатими ракетами та "Смерчами". Внаслідок удару загинули діти.

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