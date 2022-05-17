Невідомо, скількох українських дітей вбили та депортували окупанти - Зеленський

Українська влада досі не має точних даних щодо кількості вбитих і депортованих російськими окупантами дітей.

Станом на 15 травня відомо про загибель майже 300 дітей на раніше окупованих територіях України унаслідок російських обстрілів, бомбардувань, а також катувань.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з університетською спільнотою США.

"Але (досі. – Ред.) є тимчасово окуповані території. І ми не знаємо, скільки там загинуло людей, скільки там жертв і скільки дітей загинуло або у важкому стані", – Зеленський.

За словами президента, про це стане зрозуміло тільки після деокупації тих чи інших територій. Крім того, з тимчасово окупованих територій у бік Росії було силоміць депортовано близько 500 тис. осіб.

За інформацією Зеленського, нерідко окупанти забирали дітей і батьків і відправляли до дитбудинків.

"Розділяли дітей і дорослих. Дітей відправляли, за нашими даними, у різні сім’ї або в дитячі будинки, інтернати – там, де сироти, діти без батьків. Тому для нас це трагедія. Ми не знаємо цієї кількості дітей, ми не знаємо кількості людей, ми не знаємо, у якому вони стані. Це була депортація силою. У них забирали документи, у дорослих насамперед, забирали паспорти, міняли їх на російські", – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив на необхідності розслідування кожного випадку насильної депортації українців.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що від початку широкомасштабної війни російські окупанти вбили в Україні 229 дітей.

Читайте також: