Окупанти депортували до РФ понад 210 000 українських дітей - Денісова

Росія примусово вивезла 1,2 мільйона українців, серед яких понад 210 тисяч дітей.

Укранська омбудсменка зауважила, що у РФ українським дітям нав'язують чужу історію, яку видумує російський диктатор Володимир Путін.

Про це уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова розповіла в ефірі спільного телемарафону у п'ятницю, 13 травня.

"Коли наших дітей вивозять, вони руйнують національну ідентичність, позбавляють нашу країну майбутнього. Там нашим дітям російською мовою викладають історії, яку Путін розповів усім", - сказала Денісова.

Нагадаємо, від початку війни російські окупанти вбили в Україні 226 дітей, щонайменше 420 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

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