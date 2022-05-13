Українські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець"

Підрозділ протиповітряної оборони (ППО) збили російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".
Українські захисники збили його 12 травня у небі над Луганщиною.
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
"Вчора, на Луганщині підрозділом протиповітряної оборони 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України збитий російський ударний вертоліт Мі-28. Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як цей російський вертоліт", – відзначають десантники.
Варто зазначити, що ударний вертоліт "Нічний мисливець" призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили.
Нагадаємо, раніше Львівські десантники також збили російський ударний вертоліт Мі-24.
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