Українські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець"

Підрозділ протиповітряної оборони (ППО) збили російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".

Українські захисники збили його 12 травня у небі над Луганщиною.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

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"Вчора, на Луганщині підрозділом протиповітряної оборони 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України збитий російський ударний вертоліт Мі-28. Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як цей російський вертоліт", – відзначають десантники.

Варто зазначити, що ударний вертоліт "Нічний мисливець" призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили.

Нагадаємо, раніше Львівські десантники також збили російський ударний вертоліт Мі-24.

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