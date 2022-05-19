33-летняя Рианна впервые стала мамой

Барбадосская певица Рианна родила первенца.

Так, 33-летняя звезда родила сына своему любимому рэперу A$AP Rocky.

Об этом пишет издание Metro. Инсайдеры сообщили, что малыш появился на свет еще 13 мая.

Отметим, что слухи об отношениях артистов распространялись еще с 2013 года, когда A$AP Rocky выступил на концерте Рианны Diamonds World Tour. Впрочем, потом у певицы был серьезный роман с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем. Звезда ушла от него в 2020 году после трех лет отношений. Через несколько недель папарацци застукали Рири и A$AP Rocky вместе на благотворительном концерте в Нью-Йорке, а затем – на отдыхе в Барбадосе.

В мае в 2021 году A$AP Rocky официально подтвердил отношения с Рианной. Артист назвал артистку любовью всей его жизни.

О беременности певицы стало известно 31 января. В Сети появились кадры, где звезда предстала в положении.

Рианна беременна / Фото: instagram.com/badgalriri

Напомним, 16-летняя дочь Оли Фреймут впервые показала своего бойфренда-американца. На странице в Instagram Злата Митчелл опубликовала романтические фотографии с любимым.

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