Святослав Вакарчук во второй раз станет отцом

Святослав Вакарчук во второй раз станет отцом

Продюсер Евгения Яцута при надежде.

Гражданскую жену лидера группы "Океан Эльзы" и тренера "Голоса країни-12" Святослава Вакарчука заметили на украинском кинорынке в Каннах. У продюсера виднелся кругленький живот.

Эти видеокадры запечатлела корреспондентка ТСН.

Гражданская жена Вакарчука снова в положении

Сама же Евгения отказалась от комментариев.

Напомним, лидер Святослав Вакарчук в прошлом году впервые стал отцом. У него родился сын. Мальчика назвали Иваном, в честь отца музыканта. Долгое время было тайной, кто та загадочная женщина, которая родила Вакарчуку первенца. Но впоследствии несколько разных источников подтвердили ТСН, что первенца музыканта родила 39-летняя продюсер ведущего украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута.

Поговаривают, что Святослав встречается с избранницей уже не один год, и именно из-за нее Вакарчук бросил Лялю Фонареву, с которой был вместе на протяжении 20 лет.

Напомним, что в июне 2021 года Святослав сообщил о разрыве отношений с Лялей, отметив, что они "всегда были, есть и будут близкими людьми".

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