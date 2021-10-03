Відомий український актор потрапив у ДТП в Києві – відео

Відомий український актор потрапив у ДТП в Києві – відео

Михайло Жонін потрапив у аварію вночі в Дніпровському районі.

Український актор Михайло Жонін, який відомий за роллю капітана Ігоря Гнєзділова в серіалі "Пес", потрапив у ДТП.

Аварія сталася в ніч проти 3 жовтня в Дніпровському районі Києва. Про це повідомила громадська організація "Автопатруль Майдан" на сторінці у Facebook.

У повідомленні йдеться, що водій Volkswagen, в якому знаменитість їхав як пасажир, протаранив Subaru і Mercedes, які були припарковані на вулиці Микільсько-Слобідська. У результаті зіткнення, на щастя, ніхто не постраждав.

Також у Мережі опублікували відео з місця аварії.

Зіркове #ДТП сьогодні трапилося на Микільсько-Слобідській. Водій фольцвагену не впорався з кермуванням та зачепив припарковані Субару та Мерседес. Одним із пасажирів Фольцу виявився актор Михайло Жонін (фільм Пес "#Гнездилов"). На місці працювала Патрульна Поліція Дніпровського р-ну. #київ #киев #kiev #kyiv #украина #kyivoperativ #киевукраина #поліція #патрульнаполіція #поліціяукраїни #новини #visualukraine #фото #сегодня #хроника #accident #today #автопатруль_майдан #затримання #задержания #безпека #ПорядокЦеТи #KyivPatrol #поліція_Києва #thinbluelineukraine #thinblueline Опубліковано Громадська організація Автопатруль Майдан Субота, 2 жовтня 2021 р.

Нагадаємо, нападникові на танцюриста Наді Дорофєєвої загрожує до 8 років в'язниці. Правоохоронці завершили досудове розслідування.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання