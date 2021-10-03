На Шакіру напали дикі кабани та відібрали у неї сумку

На Шакіру напали дикі кабани та відібрали у неї сумку

Це трапилось тоді, коли артистка гуляла з сином.

З популярною колумбійською співачкою Шакірою стався неприємний інцидент.

Це трапилось тоді, коли артистка гуляла в одному з парків Барселони разом зі своїм сином Міланом. У своєму Instagram зірка розповіла, що дикі тварини забрали у неї сумочку, в якій лежав мобільний телефон, та побігли з нею до лісу.

На Шакіру напали дикі кабани / скріншот з відео

Артистці таки вдалось повернути свою власність. Шакіра повідомила, що вони з сином не постраждали. Проте, цього не скажеш про сумочку, адже річ зіпсована.

На Шакіру напали дикі кабани / скріншот з відео

"Дивіться, два диких кабани напали на мене в парку, і залишили сумку ось в такому стані", - повідомила артистка.

На Шакіру напали дикі кабани / скріншот з відео

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