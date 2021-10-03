Животные отобрали у неё сумку.

С популярной колумбийской певицей Шакирой произошел неприятный инцидент.

Это случилось тогда, когда артистка гуляла в одном из парков Барселоны вместе со своим сыном Миланом. В своем Instagram звезда рассказала, что дикие животные забрали у нее сумочку, в которой лежал мобильный телефон, и побежали с ней в лес.

На Шакиру напали дикие кабаны / скриншот с видео

Артистке таки удалось вернуть свою собственность. Шакира сообщила, что они с сыном не пострадали. Однако, этого не скажешь о сумочке, ведь вещь испорчена.

На Шакиру напали дикие кабаны / скриншот с видео

"Смотрите, два диких кабана напали на меня в парке, и оставили сумку вот в таком состоянии", — сообщила артистка.

На Шакиру напали дикие кабаны / скриншот с видео

Напомним, недавно Наталья Денисенко впервые прокомментировала скандальную драку своего мужа в Киеве. Актриса поделилась, что хорошо знает любимого и понимает, почему он сорвался.

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