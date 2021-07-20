Мур, Падалко, Лопес: звезды за 40, которые роскошно выглядят в бикини

Мур, Падалко, Лопес: звезды за 40, которые роскошно выглядят в бикини

Украинские и голливудские звезды на собственном примере доказывают, что возраст — не помеха красоте.

Немало украинских и голливудских звезд на собственном примере доказывают, что возраст — не помеха красоте.

Некоторые ради идеальных форм часами тренируются в спортзале, чтобы выглядеть превосходно. А некоторые знаменитости, которые уже перешагнули порог 40-летия, умудряются поддерживать стройность даже без регулярных занятий в тренажерке.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает подборку фото, где звезды 40+ демонстрируют свои роскошные тела в откровенных бикини.

Деми Мур — 58 лет

Голливудская актриса Деми Мур недавно произвела фурор своими снимками в бикини. Знаменитость воспитывает трех взрослых дочерей, с которыми еще и может посоревноваться роскошной фигурой.

instagram.com/demimoore

Элизабет Хёрли — 56 лет

Британская актриса Элизабет Хёрли частенько радует фолловеров в Instagram своими пикантными публикациями. Фото в купальниках — не редкость.

instagram.com/elizabethhurley1

Ольга Горбачева — 40 лет

Украинская певица Ольга Горбачева также может похвастаться изящной фигурой. Более 10 лет назад артистка увлеклась йогой и имеет превосходные результаты.

instagram.com/gorbachovaolga

Дженнифер Лопес — 51 год

Американская певица Дженнифер Лопес с возрастом становится только красивее. Безупречной фигуре 51-летней звезды могут позавидовать даже девушки.

instagram.com/jlo

Маричка Падалко — 45 лет

Украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко — ярая спортсменка. Знаменитость успевает все и даже больше. В частности, много времени она уделяет своему внешнему виду. Ни дожди, ни морозы не остановят ведущую перед пробежкой.

instagram.com/marichkapadalko

Холли Берри — 54 года

Глядя на фото звезды фильма "Женщина-кошка", сложно представить, что Холли Берри исполнилось 54 года и она мать двоих детей.

instagram.com/halleberry

Марина Боржемская — 41 год

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, звездная фитнес-тренер Марина Боржемская каждый раз доказывает, что имеет роскошную фигуру.

instagram.com/uzelkova.marina

Ким Кардашян — 40 лет

О фигуре американской звезды реалити-шоу Ким Кардашян мечтает много девушек, а звезды-коллеги даже пишут песни. Кстати, после разрыва с Канье Уэстом знаменитость сильно похудела.

instagram.com/kimkardashian

Руслана — 48 лет

Украинская певица Руслана, видимо, также знает рецепт эликсира молодости. В свои 48 у звезды розкошная фигура.

instagram.com/ruslana.lyzhychko

Николь Шерзингер — 43 года

Для американской певицы и солистки группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер лучший способ упорядочить мысли — потренироваться в спортзале. Результат невероятный.

instagram.com/nicolescherzinger

Ассия Ахат — 56 лет

Украинская скрипачка Ассия Ахат на свежих фото с отдыха в Турции показалась в купальнике. Артистка захватила стройными ножками, талией и пышным бюстом.

Сальма Хайек — 54 года

Мексикано-американская актриса тоже в списке звезд с роскошными формами.

instagram.com/salmahayek

Напомним, на днях 54-летняя Ольга Сумская в бикини станцевала на пляже для мужа-именинника. Супруги отдыхают в Египте.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку