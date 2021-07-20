Мур, Падалко, Лопес: звезды за 40, которые роскошно выглядят в бикини

Украинские и голливудские звезды на собственном примере доказывают, что возраст — не помеха красоте.
Немало украинских и голливудских звезд на собственном примере доказывают, что возраст — не помеха красоте.
Некоторые ради идеальных форм часами тренируются в спортзале, чтобы выглядеть превосходно. А некоторые знаменитости, которые уже перешагнули порог 40-летия, умудряются поддерживать стройность даже без регулярных занятий в тренажерке.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает подборку фото, где звезды 40+ демонстрируют свои роскошные тела в откровенных бикини.
Деми Мур — 58 лет
Голливудская актриса Деми Мур недавно произвела фурор своими снимками в бикини. Знаменитость воспитывает трех взрослых дочерей, с которыми еще и может посоревноваться роскошной фигурой.
Элизабет Хёрли — 56 лет
Британская актриса Элизабет Хёрли частенько радует фолловеров в Instagram своими пикантными публикациями. Фото в купальниках — не редкость.
Ольга Горбачева — 40 лет
Украинская певица Ольга Горбачева также может похвастаться изящной фигурой. Более 10 лет назад артистка увлеклась йогой и имеет превосходные результаты.
Дженнифер Лопес — 51 год
Американская певица Дженнифер Лопес с возрастом становится только красивее. Безупречной фигуре 51-летней звезды могут позавидовать даже девушки.
Маричка Падалко — 45 лет
Украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко — ярая спортсменка. Знаменитость успевает все и даже больше. В частности, много времени она уделяет своему внешнему виду. Ни дожди, ни морозы не остановят ведущую перед пробежкой.
Холли Берри — 54 года
Глядя на фото звезды фильма "Женщина-кошка", сложно представить, что Холли Берри исполнилось 54 года и она мать двоих детей.
Марина Боржемская — 41 год
Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, звездная фитнес-тренер Марина Боржемская каждый раз доказывает, что имеет роскошную фигуру.
Ким Кардашян — 40 лет
О фигуре американской звезды реалити-шоу Ким Кардашян мечтает много девушек, а звезды-коллеги даже пишут песни. Кстати, после разрыва с Канье Уэстом знаменитость сильно похудела.
Руслана — 48 лет
Украинская певица Руслана, видимо, также знает рецепт эликсира молодости. В свои 48 у звезды розкошная фигура.
Николь Шерзингер — 43 года
Для американской певицы и солистки группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер лучший способ упорядочить мысли — потренироваться в спортзале. Результат невероятный.
Ассия Ахат — 56 лет
Украинская скрипачка Ассия Ахат на свежих фото с отдыха в Турции показалась в купальнике. Артистка захватила стройными ножками, талией и пышным бюстом.
Сальма Хайек — 54 года
Мексикано-американская актриса тоже в списке звезд с роскошными формами.
Напомним, на днях 54-летняя Ольга Сумская в бикини станцевала на пляже для мужа-именинника. Супруги отдыхают в Египте.