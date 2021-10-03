Эмили Ратаковски обвинила Робина Тика в сексуальных домогательствах

Инцидент произошел во время съемок клипа Blurred Lines.

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски заявила, что известный певец Робин Тик домагался ее на съемочной площадке.

Как написала знаменитость в своей книге "Мое тело", во время съемок клипа на хит Blurred Lines, где Эмили была топлесс, артист схватил ее за обнаженную грудь. Об этом передает издание The Sunday Times.

"Внезапно, ниоткуда, я почувствовала прохладу чужих рук, обнимающих мою обнаженную грудь сзади. Я инстинктивно отодвинулась, глядя на Робина Тика", — говорится в биографии, которая увидит свет в ноябре в этом году.

Ратаковски добавила, что тогда Тик выглядел пьяным. Его действия заставили ее почувствовать "жар унижения" и "впервые за день обнаженной", хотя во время съемок она была частично обнаженной. Модель отметила, что отреагировала не совсем так, как должна была.

Со своей стороны, режиссер клипа Дайян Мартел подтвердила инцидент изданию и вспомнил свою реакцию.

"Я помню момент, когда он схватил ее за грудь, по одной в каждую руку. Он стоял позади нее, поскольку они оба были в профиль. Я закричала своим очень агрессивным бруклинским голосом: "Какого черта ты делаешь?! Съемка закончена!"- поделилась Дайян.

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