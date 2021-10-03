Емілі Ратаковскі звинуватила Робіна Тіка у сексуальних домаганнях

Інцидент стався під час знімань кліпу Blurred Lines.

Американська модель та акторка Емілі Ратаковскі заявила, що відомий співак Робін Тік домагався її на знімальному майданчику.

Як написала знаменитість у своїй книжці "Моє тіло", під час знімань кліпу на хіт Blurred Lines, де Емілі була топлес, артист схопив її за оголені груди. Про це передає видання The Sunday Times.

"Раптово, нізвідки, я відчула прохолоду чужих рук, що обіймають мої оголені груди ззаду. Я інстинктивно відсунулася, дивлячись на Робіна Тіка", – йдеться у біографії, яка побачить світ у листопаді цього року.

Ратаковскі додала, що тоді Тік мав п’яний вигляд. Його дії змусили її відчути "жар приниження" і "вперше за день оголеною", хоча під час знімань вона була частково оголеною. Модель зазначила, що відреагувала не зовсім так, як мала б.

Зі свого боку, режисерка кліпу Даян Мартел підтвердила інцидент виданню та пригадала свою реакцію.

"Я пам'ятаю момент, коли він схопив її за груди, по одній в кожну руку. Він стояв позаду неї, оскільки вони обидва були в профіль. Я закричала своїм дуже агресивним бруклінським голосом: "Якого біса ти робиш?! Знімання закінчено!" – поділилася Даян.

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