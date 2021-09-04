Мур, Падалко, Лопес: зірки за 40, які мають розкішний вигляд у бікіні

Мур, Падалко, Лопес: зірки за 40, які мають розкішний вигляд у бікіні

Українські та голлівудські зірки на власному прикладі доводять, що вік - не перешкода красі.

Чимало українських та голлівудських зірок на власному прикладі доводять, що вік – не завада красі.

Дехто заради ідеальних форм годинами тренується у спортзалі, аби мати чудовий вигляд. А деякі знаменитості, які вже переступили поріг 40-річчя, примудряються підтримувати стрункість навіть без регулярних занять в тренажерці.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує добірку фото, де зірки 40+ демонструють свої розкішні тіла у відвертих бікіні.

Демі Мур – 58 років

Голлівудська акторка Демі Мур нещодавно спричинила фурор своїми знімками у бікіні. Знаменитість має трьох дорослих доньок, із якими ще й може позмагатися розкішною фігурою.

instagram.com/demimoore

Елізабет Герлі – 56 років

Британська акторка Елізабет Герлі частенько тішить фоловерів в Instagram своїми пікантними публікаціями. Фото у купальниках – не рідкість.

instagram.com/elizabethhurley1

Ольга Горбачова – 40 років

Українська співачка Ольга Горбачова також може похизуватися витонченою фігурою. Понад 10 років тому артистка захопилася йогою та має чудові результати.

instagram.com/gorbachovaolga

Дженніфер Лопес – 51 рік

Американська співачка Дженніфер Лопес з віком стає лише красивішою. Бездоганній фігурі 51-річної зірки можуть позаздрити навіть дівчата.

instagram.com/jlo

Марічка Падалко – 45 років

Українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко – затята спортсменка. Знаменитість встигає все і навіть більше. Зокрема, чимало часу вона приділяє своєму зовнішньому вигляду. Ні дощі, ні морози не зупинять ведучу перед пробіжкою.

instagram.com/marichkapadalko

Голлі Беррі – 54 роки

Дивлячись на фото зірки фільму "Жінка-кішка", складно уявити, що Голлі Беррі виповнилося 54 роки і вона мама двох дітей.

instagram.com/halleberry

Марина Боржемська – 41 рік

Колишня дружина українського боксера В'ячеслава Узелкова, зіркова фітнестренерка Марина Боржемська щоразу доводить, що має розкішну фігуру.

instagram.com/uzelkova.marina

Кім Кардашян – 40 років

Про фігуру американської зірки реалітішоу Кім Кардашян мріє багато дівчат, а зірки-колеги навіть пишуть пісні. До речі, після розриву із Каньє Вестом знаменитість добряче схудла.

instagram.com/kimkardashian

Руслана – 48 років

Українська співачка Руслана, мабуть, також знає рецепт еліксиру молодості. У свої 48 зірка має приголомшливу фігуру.

instagram.com/ruslana.lyzhychko

Ніколь Шерзінгер – 43 роки

Для американської співачки та солістки гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер найкращий спосіб упорядкувати думки – потренуватися у спортзалі. Результат неймовірний.

instagram.com/nicolescherzinger

Ассія Ахат – 56 років

Українська скрипалька Ассія Ахат на свіжих фото з відпочинку в Туреччині показалася у купальнику. Артистка захопила стрункими ніжками, талією та пишним бюстом.

Сальма Гаєк – 54 роки

Мексикансько-американська акторка теж у списку зірок із розкішними формами.

instagram.com/salmahayek

Нагадаємо, днями 54-річна Ольга Сумська у бікіні станцювала на пляжі для чоловіка-іменинника. Подружжя відпочиває у Єгипті.

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