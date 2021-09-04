Мур, Падалко, Лопес: зірки за 40, які мають розкішний вигляд у бікіні

Українські та голлівудські зірки на власному прикладі доводять, що вік - не перешкода красі.
Чимало українських та голлівудських зірок на власному прикладі доводять, що вік – не завада красі.
Дехто заради ідеальних форм годинами тренується у спортзалі, аби мати чудовий вигляд. А деякі знаменитості, які вже переступили поріг 40-річчя, примудряються підтримувати стрункість навіть без регулярних занять в тренажерці.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує добірку фото, де зірки 40+ демонструють свої розкішні тіла у відвертих бікіні.
Демі Мур – 58 років
Голлівудська акторка Демі Мур нещодавно спричинила фурор своїми знімками у бікіні. Знаменитість має трьох дорослих доньок, із якими ще й може позмагатися розкішною фігурою.
Елізабет Герлі – 56 років
Британська акторка Елізабет Герлі частенько тішить фоловерів в Instagram своїми пікантними публікаціями. Фото у купальниках – не рідкість.
Ольга Горбачова – 40 років
Українська співачка Ольга Горбачова також може похизуватися витонченою фігурою. Понад 10 років тому артистка захопилася йогою та має чудові результати.
Дженніфер Лопес – 51 рік
Американська співачка Дженніфер Лопес з віком стає лише красивішою. Бездоганній фігурі 51-річної зірки можуть позаздрити навіть дівчата.
Марічка Падалко – 45 років
Українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко – затята спортсменка. Знаменитість встигає все і навіть більше. Зокрема, чимало часу вона приділяє своєму зовнішньому вигляду. Ні дощі, ні морози не зупинять ведучу перед пробіжкою.
Голлі Беррі – 54 роки
Дивлячись на фото зірки фільму "Жінка-кішка", складно уявити, що Голлі Беррі виповнилося 54 роки і вона мама двох дітей.
Марина Боржемська – 41 рік
Колишня дружина українського боксера В'ячеслава Узелкова, зіркова фітнестренерка Марина Боржемська щоразу доводить, що має розкішну фігуру.
Кім Кардашян – 40 років
Про фігуру американської зірки реалітішоу Кім Кардашян мріє багато дівчат, а зірки-колеги навіть пишуть пісні. До речі, після розриву із Каньє Вестом знаменитість добряче схудла.
Руслана – 48 років
Українська співачка Руслана, мабуть, також знає рецепт еліксиру молодості. У свої 48 зірка має приголомшливу фігуру.
Ніколь Шерзінгер – 43 роки
Для американської співачки та солістки гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер найкращий спосіб упорядкувати думки – потренуватися у спортзалі. Результат неймовірний.
Ассія Ахат – 56 років
Українська скрипалька Ассія Ахат на свіжих фото з відпочинку в Туреччині показалася у купальнику. Артистка захопила стрункими ніжками, талією та пишним бюстом.
Сальма Гаєк – 54 роки
Мексикансько-американська акторка теж у списку зірок із розкішними формами.
Нагадаємо, днями 54-річна Ольга Сумська у бікіні станцювала на пляжі для чоловіка-іменинника. Подружжя відпочиває у Єгипті.