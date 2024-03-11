Частині пенсіонерів піднімуть виплати у квітні: кому пощастить

Оскільки у квітні зросте мінімальна зарплата, то збільшиться і мінімальна пенсія.

Частині українців додатково піднімуть пенсії та проведуть автоматичний перерахунок виплат у квітні 2024 року.

Про це повідомляє "На пенсії".

Кому перерахують пенсію з 1 квітня

Перерахунок пенсій буде проведений для громадян України, старших за 65 років, які мають повний страховий стаж, а також – для пенсіонерів, які працюють.

Кому збільшать пенсію з 1 квітня

У зв’язку з тим, що від 1 січня 2024 року розмір мінімальної зарплати в Україні зріс до 7100 грн, то старші за 65 років пенсіонери, які мають повний стаж, зараз отримують виплати у розмірі не менш ніж 2840 грн замість 2680 грн. Це 40% від мінімальної зарплати.

Оскільки в Україні від 1 квітня буде збільшено мінімальну зарплату до 8000 грн, то збільшиться у квітні і мінімальна пенсія – до 3200 грн.

Від 1 квітня також будуть автоматично перераховані виплати пенсіонерів, які працюють. Під час перерахунку буде врахований оновлений страховий стаж.

Нагадаємо, що в Україні від 2024 року зросли вимоги до стажу: тепер для виходу на пенсію у 60 років треба мати щонайменше 31 рік стажу. Ті, хто має від 21 до 31 років стажу, зможуть вийти на пенсію в 63 роки.

Читайте також: