В Україні збільшилось споживання електроенергії

Протягом поточного опалювального сезону обсяги збільшилися на 6%.
В Україні почали більше споживати електроенергію.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 12 січня.
Так, зазначається, що протягом поточного опалювального сезону обсяги збільшилися на 6% порівняно з минулим роком. Такі дані оприлюднив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, споживання газу в цьому опалювальному сезоні зменшилося майже на 6%.
Тому більше навантаження зараз припадає на атомні електростанції. Виробництво електроенергії у 2021 році тут виросло на 4%. Тож проблем з постачанням не буде, запевнив міністр.
Окрім цього, через похолодання більше споживати електроенергії українці стали і в останні дні. Так, за даними "Укренерго", споживання електроенергії за 10 січня 2022 року у порівнянні з попереднім робочим днем 6 січня збільшилося на 7,2% - до 492,1 млн кВт-год. Загалом, споживання від початку січня склало 4 536 млн кВт-год, що на 1,6% менше прогнозного показника.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, цього опалювального сезону тарифи на електроенергію для населення змінюватися не будуть.
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